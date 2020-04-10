Коронавирусом заразились 334 украинских медика - Степанов [ Редактировать ]
Коронавирусом в Украине уже заразились 334 медицинских работника. Об этом в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Из 2 203 заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день - 334 медицинские работники. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Ежедневно прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч респираторов, костюмов биозащиты, очков. Все эта сразу же поставляют в больницы", - сказал Максим Степанов.
Глава Минздрава отметил, что массовое заражение медицинских работников коронавирусом отмечается во всем мире, поскольку они "находятся на передовой битвы с коронавирусом". Только в Италии заболели около девяти тысяч докторов и медсестер - это 12% от общего числа зараженных. Также министр назвал другие категории населения, которые чаще всего становятся жертвами вируса.
"У нас больше 20 процентов заболевших - это люди в возрасте 50-59 лет. Но те тенденции, которые мы видим по заболеваемости, и особенно по тяжелым состояниям, это люди которые имеют сопутствующие заболевания: сахарный диабет, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы", - заявил Максим Степанов.
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