Коронавирусом в Украине уже заразились 334 медицинских работника. Об этом в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Из 2 203 заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день - 334 медицинские работники. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Ежедневно прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч респираторов, костюмов биозащиты, очков. Все эта сразу же поставляют в больницы", - сказал Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что массовое заражение медицинских работников коронавирусом отмечается во всем мире, поскольку они "находятся на передовой битвы с коронавирусом". Только в Италии заболели около девяти тысяч докторов и медсестер - это 12% от общего числа зараженных. Также министр назвал другие категории населения, которые чаще всего становятся жертвами вируса.