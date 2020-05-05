Та це лише обіцянки. Крім того, не зрозуміло, звідки візьмуть ці необхідні 11 мільярдів гривень на зарплати медикам. Зрештою, поки лікарі в Україні не отримали й обіцяних доплат за боротьбу з коронавірусом. І навіть на акції протесту виходять.

А ще медики вкрай незадоволені прайсами на послуги другої ланки меддопомоги, яку встановила Національна служба здоров'я. Ці розцінки теж обіцяють змінити.

Тож у скільки держава оцінила медичні послуги? І чи відповідають вони ринковим реаліям - Марина Григорян вирішила порівняти.

Володимир Зеленський, президент України:

Яким чином один виклик швидкорї фаткично оцінили аж у 75 гривень. Чому за інсульт та інфаркт суми на папері як мінімум вдвічі менше від реальної вартості.

Так у своєму зверненні Володимир Зеленський критикує медичну арифметику від Національної служби здоров'я. Мовляв, рівняння не сходиться з реальністю. Хоча саме за такими тарифами лікарні живуть уже місяць. У Нацслужбі визначили 26 пакетів Безкоштовних медичних послуг. За пацієнта з медзакладами готова розраховуватися держава. Для цього розробили прайс.

І згідно з ним: на екстрену допомогу - на 100 осіб - виділено менше ніж 12 тисяч гривень. Тобто по сто гривень на людину.

Консультація вузького спеціаліста - приміром, кардіолога чи ендокринолога - не повні півсотні гривень. Амбулаторні операції оцінили в 500 гривень, стаціонарні - від 4 тисяч. Залежно від складності. Більш-менш адекватно порахували вартість пологів і ведення вагітності - від 8 тисяч. А от стоматологічні послуги буквально знецінили. Одна маніпуляція - 10 гривень.

Щоб зрозуміти, наскільки медичний прайс від Нацслужби здоров'я відрізняється від ринкових реалій, достатньо просто відкрити гугл - і подивитися на розцінки приватних клінік.

Звісно, прайси приватників різняться і від класу клініки, і від регіону. Але дешевше ніж за сотню недержавний стоматолог вас точно не огляне. Державному, нагадую, пропонують десятку.

Консультація, приміром, кардіолога - від 300 гривень. Виклик швидкої у приватній лікарні - не менше ніж тисяча.

А хірургічні стаціонарні операції - це десятки тисяч гривень. Видалення, наприклад, апендикса - від 10 тисяч гривень, грижі - від 15. А держава на такі операції може виділити максимум 4,500 тисячі.

Окрема тарифна стаття - лікування інфаркту та інсульту. Хвороб, через які найчастіше помирають українці. У пакетах лікування Нацслужба здоров'я оцінила в 15-20 тисяч гривень. Хоча навіть лікарі державних лікарень кажуть - це коштує удвічі більше.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

Але фінансування по всіх цих тарифах, буде справжньо покривати всі витрати, які потрібні для вилікування тої чи іншої хвороби, бо на сьогоднішній день ніхто не може пояснити, яким чином інколи можливо вилікувати той же інфаркт, або той же інсульт за той тариф, який передбачено.

Тож у МОЗі всі прайси переглянуть. А ще з першого червня розширять перелік послуг. Зокрема, додадуть 4 пакети лікування COVID-19.