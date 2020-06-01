Після двох з половиною місяців карантину Венецію не впізнати

Венеція може стати чистішою. Не лише через відсутність туристів, а й завдяки екологічно чистим двигунам. Традиційний венеційський човен переробили на новий лад - завдяки електричному мотору. Що з цього вийшло - дивіться далі.

Нова електрична топетта сходить на воду біля острова Мурано. Традиційний човен, яким користуються венеційці, тепер електричний. Тобто не шкодить довкіллю.

Джованні Да Понте, власник майстерні:

Дерев'яна топетта ідеально поєднується з новим двигуном, адже деревина - найекологічніший матеріал.

Нині в італійському місті на воді використовують здебільшого або гондоли - вони повільніші в русі, але популярні серед туристів, або ж топетти з дизельними двигунами. Від них канали швидко забруднюються. Більше стає не лише викидів, а й шуму.

Альфонсо Педуто, інженер:

Електричний двигун працює дуже тихо. Якщо порівняти зі звичайним, то різниця величезна. А тривалість роботи вже залежить від батареї.

Після двох з половиною місяців карантину Венецію не впізнати - вода прозора, на вулицях тихо. Нарешті місто повністю належить його жителям. Зазвичай тут надто багато туристів, а від них і шкоди. Тому влада вирішила, що нині саме час подбати про екологічні проблеми міста. Заміна всіх човнів на електричні може стати важливим кроком до змін.

Сімоне Вентуріні, член міської ради Венеції:

Ви не лише можете, а й повинні використовувати цей вид транспорту. Це велика перевага для нас і користь для довкілля.

Посприяти цьому міська адміністрація готова. Щороку Венецію відвідують до тридцяти мільйонів людей. До карантину місцева влада вже запровадила низку обмежень для подорожувальників. Локдаун змусив посадовців ще більше обдумати стратегію, як зберегти туристичну індустрію і водночас зробити її "розумнішою", тобто менш масовою і більш безпечною для старовинного міста.