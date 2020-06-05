В субботу, 6 июня, в Украине будут отмечать Троицкую родительскую субботу. В этот период нужно молиться за тех, кто уже не с нами, посещать церковь.

Верующие празднуют очень важное событие - сошествие Святого Духа на апостолов.

В этот день принято писать записки с именами умерших, которые поминает священник. В самом храме помянуть усопших можно у специального квадратного подсвечника - кануна. Рядом с ним стоит столик, куда следует положить что-то из продуктов. Например, это могут быть конфеты, крупы, хлеб, красное вино. Их священник благословит и раздаст нуждающимся.

В родительскую субботу принято также раздавать милостыню. При этом раздающие просят помолиться за их ушедших близких людей.

Также люди часто приглашают на могилы родственников священников, где проводится панихида.

Какие молитвы читать

Помолиться за умерших можно и дома. Главное, делать это от чистого сердца. Вот одна из самых простых молитв: "Упокой, Господи, душу усопшего раба/рабы Твоего/Твоея (называется имя)". Если же поминаются несколько человек, то "души рабов Твоих".

Что нельзя делать в Троицкую поминальную субботу

Поминать самоубийц и тех, кто не крещен в православной вере.

Пить алкогольные напитки рядом с могилами

Нежелательно оставлять на могилах еду

Поминать усопших злыми словами

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