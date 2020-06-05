Родительская суббота 2020: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В субботу, 6 июня, в Украине будут отмечать Троицкую родительскую субботу. В этот период нужно молиться за тех, кто уже не с нами, посещать церковь.
Верующие празднуют очень важное событие - сошествие Святого Духа на апостолов.
В этот день принято писать записки с именами умерших, которые поминает священник. В самом храме помянуть усопших можно у специального квадратного подсвечника - кануна. Рядом с ним стоит столик, куда следует положить что-то из продуктов. Например, это могут быть конфеты, крупы, хлеб, красное вино. Их священник благословит и раздаст нуждающимся.
В родительскую субботу принято также раздавать милостыню. При этом раздающие просят помолиться за их ушедших близких людей.
Также люди часто приглашают на могилы родственников священников, где проводится панихида.
Какие молитвы читать
Помолиться за умерших можно и дома. Главное, делать это от чистого сердца. Вот одна из самых простых молитв: "Упокой, Господи, душу усопшего раба/рабы Твоего/Твоея (называется имя)". Если же поминаются несколько человек, то "души рабов Твоих".
Что нельзя делать в Троицкую поминальную субботу
- Поминать самоубийц и тех, кто не крещен в православной вере.
- Пить алкогольные напитки рядом с могилами
- Нежелательно оставлять на могилах еду
- Поминать усопших злыми словами
Смотрите также календарь православных праздников на июнь-2020.
по теме
Вознесение Господне 2020: традиции и запреты
В 2020 году православные Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа отмечают 28 мая
Гадания на Троицу: что нужно сделать 7 июня
В Украине в воскресенье, 7 июня, православные будут отмечать Святую Троицу
Когда Троица в 2020 году
Троица отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи - Светлого Христового Воскресения
Троица-2020: как будут отдыхать украинцы
В Украине в воскресенье, 7 июня, православные будут отмечать Святую Троицу
Троица-2020: что категорически нельзя делать
День Святой Троицы в 2020 году приходится на 7 июня