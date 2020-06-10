В Киеве мужчина посреди улицы устроил резню [ Редактировать ]
В Киеве мужчина ударил ножом двух отдыхавших в сквере на бульваре Вацлава Гавела. Он начал конфликтовать и в ходе спора достал из кармана нож. Об этом сообщает полиция Киева.
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. О преступлении в полицию сообщила женщина-свидетель.
"Двое мужчин отдыхали в сквере, когда к ним подошел неизвестный. Незнакомец начал конфликтовать и в ходе спора достал из кармана нож. Правонарушитель сначала ударил одного из киевлян в спину, а затем другой в ногу и щеку и убежал", - говорится в сообщении.
Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков. Впоследствии силовикам удалось задержать нападавшего. Правонарушитель - киевлянин, 1978 года рождения, который попадал в поле зрения правоохранителей за админнарушения.
По факту произошедшего полиция открыла дело по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, 7 июня в г.Фастов мужчина зарезал троих людей. А ранее полиция задержала мужчин, которые устроили стрельбу.
Ранее мы сообщали, что школьный охранник устроил поножовщину.
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