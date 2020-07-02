Україна закликала ООН засудити голосування у Криму та на Донбасі [ Редактировать ]
Україна закликає усіх країн-членів ООН засудити проведення референдуму щодо поправок до Конституції РФ - в анексованому Криму та ОРДЛО.
Про це в офіційному листі до генсека Організації заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Проведення голосування на окупованих територіях - йдеться у заяві - суперечить основним нормам і принципам міжнародного права, Статуту ООН й українському законодавству.
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