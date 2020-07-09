Євросоюз закликає Росію припинити політичні переслідування мешканців анексованого Криму. Там вважають незаконними обшуки і затримання окупаційною владою кримськотатарських активістів.

"ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і Севастополі та очікує негайного звільнення усіх незаконно затриманих українців", - йдеться у заяві офіційного представника ЄС з питань зовнішньої політики.

Нагадаю, два дні тому російські силовики вдерлися до осель кримських татар у селищі Октябрське. Затримано шістьох людей, які брали активну участь у мітингах проти репресій на анексованому півострові.