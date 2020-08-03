У Великій Британії починають масове тестування людей на коронавірус [ Редактировать ]
У Великій Британії починають масове тестування за допомогою швидких тестів на коронавірус. Вони шукають його сліди в ДНК людини, а результат показують уже за 90 хвилин. Для цього в пацієнта беруть мазки з горла і носа, їх аналізує спеціальний апарат.
Тести насамперед робитимуть у будинках для літніх людей. У наступні кілька місяців уряд планує провести до шести мільйонів досліджень.
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