У Великій Британії починають масове тестування за допомогою швидких тестів на коронавірус. Вони шукають його сліди в ДНК людини, а результат показують уже за 90 хвилин. Для цього в пацієнта беруть мазки з горла і носа, їх аналізує спеціальний апарат.

Тести насамперед робитимуть у будинках для літніх людей. У наступні кілька місяців уряд планує провести до шести мільйонів досліджень.