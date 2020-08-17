Великий девелопер Perfect Group з наступного тижня починає роботи на колишньому об’єкті компанії "Укрбуд" ЖК преміум-класу La Manche, що знаходиться на Подолі. Про це KV розповів керівник проектів Perfect Group Олексій Коваль.

"Це були довгі перемовини, за результатами яких наша компанія прийняла рішення взятися за добудову об’єкту La Manche на Подолі, який раніше розпочав "Укрбуд". Ми взяли на себе зобов’язання в тому числі перед покупцями, які вже сплатили кошти минулому забудовнику і вони отримають своє житло.

Це унікальний комплекс, в якому будуть великі квартири з терасами, паркінг з зарядками для електромобілів, закрита територія з ландшафтним дизайном та автономне опалення із власною котельнею на даху. Також лише 300 метрів пішої прогулянки відділяють La Manche від набережної Дніпра. Не можна забувати про можливість щовечора гуляти Подолом - із його новими кав’ярнями, популярними барами та ресторанами на будь-який смак", - пояснив Олексій Коваль.

Для довідки, Perfect Group працює на ринку України з 1991 року. За цей час компанія здала в експлуатацію 32 будинки в 13 житлових комплексах. Зараз Perfect Group активно будує 11 нових житлових комплексів, серед яких найбільшими є ЖК "Лебединий", ЖК "Terracotta", ЖК "Polaris", бізнес-ЖК "Stanford" та інші.

Нагадаємо, у 2019 році компанія "Укрбуд" розпочала продажі квартир в житловому комплексі La Mance на Подолі. За проектом, це мав бути дев’ятиповерховий комплекс в класичному стилі, із закритою територією, підземним паркінгом, власною котельнею та системою розумного будинку. У 2019 році компанія "Укрбуд" зазнала краху та перестала вести будівництво по всім об’єктами, включаючи комплекс La Mance. За результатами тривалих перемовин, більшу частину портфеля "Укрбуда" забрала компанія Київміськбуд. Решту об’єктів віддали добудовувати іншим надійним девелоперам.