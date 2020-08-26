Вода в бутылках опасна для здоровья - ученые [ Редактировать ]
Вода жизненно необходима людям. Чтобы утолить жажду, порой приходится бежать в магазин за бутылочкой прохладной воды. Однако не всегда продаваемый продукт безопасен. Ученые провели соответствующие исследования, передает newsyou.info.
Микропластик
В 2018 году был проведен анализ 259 видов бутилированной воды со всего мира. В 93% исследуемых образцов был обнаружен микропластик. Хотя данных о его воздействии на здоровье пока что мало, в животных моделях и эпидемиологических исследованиях была обнаружена корреляция между воздействием пластика и опасными для здоровья состояниями.
Вредные химикаты и канцерогены
Исследование, опубликованное в октябре 2018 года в журнале Water Research, показало, что фталаты - вещества, добавляемые в пластмассу при изготовлении бутылок, могут быть связаны с повышенным риском рака. Ученые проанализировали бутилированную воду в 21 стране и обнаружили, что хотя серьезной проблемы для общественного здравоохранения это не представляет, возможно воздействие на гормон эстроген.
Ранее мы писали, чем опасна вареная колбаса.
по теме
Чем опасна вареная колбаса
"Докторскую" колбасу придумали когда-то как диетическую - для восстановления здоровья советских граждан
Ароматические палочки вызывают рак - ученые
Ученые выяснили, что дым от ароматических палочек может быть более токсичными для клеток организма, чем сигаретный дым
Почему нужно есть перепелиные яйца
Благодаря ценным веществам и полезным свойствам перепелиные яйца оказывают положительное влияние на здоровье
Какой фрукт категорически нельзя есть натощак
Приверженцы здорового образа жизни привыкли завтракать свежими фруктами
Почему нельзя поздно завтракать
Многие люди в выходные дни просыпаются позже, чем обычно