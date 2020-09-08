Аваков выступил с громким заявлением и оставил номер телефона (видео) [ Редактировать ]
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к участникам избирательного процесса в связи с началом избирательной кампании и стартом местных выборов в Украине. Глава МВД призвал соблюдать законодательство и не нарушать закон.
Через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах. Хочу предупредить: в МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса.
Министр заверил, что правоохранители будут жестко реагировать на все попытки создания "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения.
Мы тесно сотрудничаем с Центральной избирательной комиссией и нашим традиционным партнером "Гражданской сетью "Опора", которые осуществляют тщательный мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения.
Аваков сообщил, что в Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения. Граждан, которые располагают информацией о нарушениях избирательного процесса, просят сообщать по телефону 044-254-97-56.
Ни одна партия и ни один кандидат не получит преференции от МВД или полиции, но каждый может рассчитывать на защиту и обеспечение своих законных прав. Давайте проведем эту кампанию, как и предыдущие президентские и парламентские выборы - четко, чисто и честно! Честная кампания - залог честного результата. Честный результат - стабильное и успешное общество.
Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины назначила проведение местных выборов на 25 октября 2020 года.
Ранее сообщалось, почему невозможно провести местные выборы на Донбассе - спикер Разумков назвал причину.
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