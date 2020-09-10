"Червона зона" може охопити всю Україну [ Редактировать ]
В Україні за останню добу додалося понад дві з половиною тисячі хворих на Ковід. Найбільше в Києві, на Харківщині, Тернопільщині та Львівщині. Найнижчі показники захворюваності на Кіровоградщині, Херсонщині, Миколаївщині та Полтавщині.
"Червону зону" карантинних обмежень можуть запровадити в усіх областях, якщо епідситуація погіршиться. Про це заявили в Мінохорони здоров'я. Але поки що таких передумов немає.
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