В Україні за останню добу додалося понад дві з половиною тисячі хворих на Ковід. Найбільше в Києві, на Харківщині, Тернопільщині та Львівщині. Найнижчі показники захворюваності на Кіровоградщині, Херсонщині, Миколаївщині та Полтавщині.

"Червону зону" карантинних обмежень можуть запровадити в усіх областях, якщо епідситуація погіршиться. Про це заявили в Мінохорони здоров'я. Але поки що таких передумов немає.