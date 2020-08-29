В ВСУ случилась вспышка COVID-19 [ Редактировать ]
В Вооруженных силах Украины зафиксировали 46 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.
Так, всего в ВСУ COVID-19 болеют 602 военнослужащих. За период пандемии выздоровели 1058 человек. Также там зарегистрировано шесть летальных исходов.
Отмечается, что на изоляции находится 701 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток - 57 человек.
Ранее мы писали, что в ВСУ случилось резкое увеличение случаев коронавирусной инфекции. За период пандемии выздоровели 852 человека.
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