Наприкінці липня Кабмін відмінив програму видачі молодим батькам пакунків малюка (бебі-боксів). Влада вирішила монетизувати програму та видавати коштів на спеціальні картки. Однак, наразі щасливі батьки залишились і без самих бебі-боксів, і без грошей: адже "спрощена" система оформлення документів виявилась не такою простою, як обіцяли у Кабміні.

Зокрема, за інформацією Газета.ua, допомогу не можливо оформити через значне збільшення кількості документів, які необхідно підготувати для отримання компенсації за бебі-бокси.

Як повідомляється у виданні, раніше батькам було достатньо оформити два документи безпосередньо у пологовому. А "спрощена" система, запропонована Порядком Міністерства соціальної політики, передбачає збір значно більшої кількості документів. Крім того, батьки мають отримати спеціальну картку, на яку будуть нараховуватися кошти, і які можна буде витрачати лише у спеціальних магазинах. До прикладу, якщо раніше молоді батьки при виписці із пологового поверталися додому з цілим пакунком необхідних для маляти речей (одягу, пелюшок, брязкалець, памперсів та навіть необхідних засобів для матусь), то нині, у відповідності до Порядку, їм доведеться очікувати до 50 днів на отримання коштів.

Втім, наразі батьки не те, що не можуть отримати фінансову допомогу, обіцяну державою. Вони навіть не мають змогу додзвонитися за жодним з номерів телефонів, які вказані на сайті Міністерства соціальної політики. Навіть більше - зареєструватися онлайн, щоб подати документи дистанційно - теж задача не з легких, адже щоб знайти необхідні бланки заяв, потрібно "обнишпорити" чи не кожен закуток сайту. Тож ні онлайн, ні офлайн - допомогу оформити наразі неможливо. Певне, через те, що держава наразі не може визначитися - яким чином та у який спосіб оформлюватимуть допомогу, а також - у яких конкретно магазинах батьки зможуть витрачати кошти.

Тож поки що маємо наступну ситуацію: офіційно нова система вже запрацювала, однак даних про те, що батьки отримали хоча б копійку з обіцяних коштів, немає. Тим часом, діти ростуть, а коштів, як і бебі-боксів, батьки малюків так і не отримують (і чи отримають їх взагалі - невідомо).

Однак, ситуацію можуть вирішити народні обранці, зокрема прийнявши законопроект 3006а, який був нещодавно внесений на розгляд Верховної Ради. Цим документом нардепи пропонують відмінити монетизацію пакунків маляти, натомість відновити їх видачі та розширити при цьому перелік необхідних для малюків речей.