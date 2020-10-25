"Власть теряет влияние в Украине": Александр Попов прокомментировал результаты экзит-полов [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР чи Війна" экс-мэр Киева Александр Попов дал оценку экзит-полам, проведенным в ходе местных выборов в Украине.
Правящая партия и сегодняшняя власть не только не оправдала доверия, но и теряет свое влияние на регионы и города на территории Украины. Это результат их "антинародной" политики, поэтому оппозиция и получила такие результаты. Оппозиция получила больше доверия.
Также Попов добавил, что "украинский народ устал от происходящего в стране". "Люди устали от происходящего", - подчеркнул он.
Читайте также, в ЦИК опубликовали новые данные по явке на местных выборах в Украине.
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