В воскресенье, 25 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР чи Війна" экс-мэр Киева Александр Попов дал оценку экзит-полам, проведенным в ходе местных выборов в Украине.

Правящая партия и сегодняшняя власть не только не оправдала доверия, но и теряет свое влияние на регионы и города на территории Украины. Это результат их "антинародной" политики, поэтому оппозиция и получила такие результаты. Оппозиция получила больше доверия.

Также Попов добавил, что "украинский народ устал от происходящего в стране". "Люди устали от происходящего", - подчеркнул он.

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