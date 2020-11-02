Голова фракції "Слуг народу" Давид Арахамія до того, як поїхати на вечірнє засідання у "Парковий" - побував у Конституційному суді. Вирішив спитати з чим пов'язаний їхній турбо-режим.

Річ у тім, що сьогодні у КС скасували збори суддів, натомість у закритому режимі зібрали засідання Великої палати.

Нагадаємо, низка депутатів оскаржують закон "Про обіг земель сільгосппризначення". Але нині судді розглядали не сам документ, а тлумачили положення Конституції України, які стосуються його теми - права власності на землю.

Сьогодні рішення не винесли, продовжать завтра. А ще найближчим часом мають взятися за мовний закон.