Британська сім'я прикрашала унітаз дзеркалом королеви [ Редактировать ]
Розкіш по-британськи. Дзеркало королеви Марії-Антуанетти 40 років прикрашало вбиральню звичайної сім'ї з Бристоля.
Про цінність предмета, що висів над унітазом, родина не здогадувалася, доки не віддала його на оцінювання. Тепер дзеркало, що належало останній королеві Франції, а потім - дружині Наполеона ІІІ Євгенії, продадуть на аукціоні. Стартова ціна - десять тисяч фунтів.
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