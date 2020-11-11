РНБО вимагає від ЦВК оприлюднити результати місцевих виборів в Україні [ Редактировать ]
П'ять днів як прострочили всі терміни! ЦВК досі не оприлюднила результати місцевих виборів.
Цим сьогодні обурилися в Раді національної безпеки і оборони. Секретар Радбезу Олексій Данилов закликав Центрвиборчком негайно звітувати, оскільки через замовчування - у суспільстві зростає напруження.
Зазначимо, оприлюднити результати голосування ЦВК мала до 6 листопада, однак у деяких регіонах політичні сили оскаржують результати виборів. А ще - заявляють про порушення.
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