П'ять днів як прострочили всі терміни! ЦВК досі не оприлюднила результати місцевих виборів.

Цим сьогодні обурилися в Раді національної безпеки і оборони. Секретар Радбезу Олексій Данилов закликав Центрвиборчком негайно звітувати, оскільки через замовчування - у суспільстві зростає напруження.

Зазначимо, оприлюднити результати голосування ЦВК мала до 6 листопада, однак у деяких регіонах політичні сили оскаржують результати виборів. А ще - заявляють про порушення.