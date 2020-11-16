Масову акцію влаштували в Нанті та Версалі проти карантину в церквах

"Поверніть нам месу!" із таким гаслом католики Франції зібралися на молитву просто неба. Масову акцію влаштували в Нанті та Версалі проти карантину в церквах.

Віряни переконані: богослужіння слід поновити, оскільки храми можуть дотримуватися санітарних протоколів, наприклад, забезпечити достатній простір між парафіянами.

У межах карантину, який набув чинності 30 жовтня, в країні заборонені великі зібрання, зокрема у святинях.