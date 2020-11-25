У Бордо поліція побила противників заборони на фотографування копів [ Редактировать ]
У французькому Бордо мітинг переріс у сутички з поліцією. На протести місцеві вийшли через суперечливий закон про заборону фільмувати правоохоронців на фото і відео.
Обурений натовп побив вітрини та підпалив сміттєві баки. Аргументів до дискусії про надмірні права та жорстокість поліції додав свіжий скандал довкола розгону наметового містечка мігрантів у Парижі.
Дії силовиків обурили громадян, а міністр внутрішніх справ розпорядився почати розслідування.
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