В Украине падает потребление электроэнергии [ Редактировать ]
В течение недели 19-25 октября общее потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило около 2,74 млрд кВт/час. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление в рабочие дни снизилось на 0,8%, а в выходные - на 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
По данным пресс-службы, с начала октября объем потребления составил чуть более 9,2 млрд кВт·ч, что на 0,5% меньше прогнозного значения.
В то же время, в течение недели 19-25 октября 2020 года потребление электроэнергии относительно предыдущей недели увеличилось на 7,7%. В частности, значительно возросло электропотребление в рабочие дни - на 8,2% до 396 млн кВт·ч, в выходные - на 5,4% до 378,5 млн кВт·час.
Такое повышение объясняется, прежде всего, снижением среднесуточной температуры и началом отопительного сезона по всей стране.
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