Новий небезпечний симптом: фейк, як інформаційне ускладнення від коронавірусу! У Запоріжжі сьогодні - скандал! У морзі!

У ЗМІ з'явилась інформація, що там тіла пацієнтів, які померли від ковіду, кидають просто на підлогу! Навіщо? І яка ж у цій історії правда - розбирався Сергій Бордюжа.

Вы в маске, вы можете пройти. Посмотрите, здесь никто нигде не лежит.

Це саме той запорізький морг, що сьогодні став об'єктом уваги майже всіх українських ЗМІ. Розташований він на території четвертої міської лікарні. За інформацією, яку поширили в інтернеті, саме тут родичі померлих від ковіду, самі складають тіла на підлогу. Аби перевірити це просимо зайти. Але в саму червону зону нас не пускають.

Там, то что вы сейчас снимаете, идет тело подготовки к выдаче. Умерших.

Співробітники кажуть, саме в цей невеличкий морг, за протоколом, привозять з усієї області померлих від коронавірусу. Сюди ж доставили й тіло старенької родички Світлани Крюкової. Це сталося ще 18 жовтня. Та як виявилось, вигрузити тіло небіжчиці з машини було просто нікому. Тому й попросили родичів приїхати й допомогти, каже жінка.

Це просто приміщення таке одноповерхове, такий зал, в якому на той момент з п'ятниці вечора до неділі вечора вже було 7 інших тіл, які власне там лежали. Це не холодильник, це просто зал, без якогось холодильного обладнання, в якому тіла лежала на підлозі.

Это просто помещение такое одноэтажное, такой зал, в котором на тот момент с пятницы вечера уже находилось до воскресенья вечера 7 тел других. Которые, там собственно лежали. Это не холодильник, это просто зал, без, ну без холодильного какого-то оборудования,

Побачене шокувало, говорить Світлана. Тому й вирішила поділитися враженнями. Те, що сюди, в цей морг, привозять чимало тіл, кажуть і жителі мікрорайону.

Олена, жителька Запоріжжя:

Были ситуации, когда мы видели, что родственники одевали защитные костюмы, заходили внутрь. Наверное или попрощаться, или возможно забрать своего усопшего родственника. Не знаю, но вот мы наблюдали такие картины. Это вообще очень все печально конечно.

У Запорізькому обласному бюро судово-медичної експертизи пояснюють - від роботи їхні співробітники просто падають з ніг. А у вихідні і справді не вистачає ані персоналу, ані місць.

Анатолій Куртєв, начальник КУ "Запорізьке обласне бюро Судово-медичної експертизи":

Мы не справляемся. Я не думаю что это какая-то трагедия, чтобы родственники помогли нашим сотрудникам. То, что тел очень много умерших в морг доставляется, и то, что наши морги не приспособлены для того, чтобы такое количество умерших проводить вскрытие, поэтому действительно есть такие моменты, что на выходные дни они располагаются и на полу.

Але це радше виняток, аніж правило, кажуть судмедексперти.

Світлана Крюкова:

Мне кажется, родственники таких вещей видеть не должны. Это не должно так происходить. Как минимум это должна быть еще один, какая-то смена выходная, или еще как-то. Но не в таком состоянии как это происходило конкретно в нашем личном случае.

А в бюро судово-медичної експертизи запевняють з тілами тих, хто помер від Ковіду, зараз працюють винятково за протоколом. Та чи вистачить місць у моргах надалі поки що не беруться прогнозувати.