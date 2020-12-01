Усі, в кого на руках не було документів на житло лишилися ні з чим

На Харківщині половина людей, чиї будинки згоріли під час пожежі на початку осені досі не отримали обіцяних компенсацій від держави. Погорільці з села Гороб'ївка три місяці поневіряються по родичах та зйомних хатах, сподіваючись на допомогу. Та чиновники у питаннях компенсації підійшли формально. Усі, в кого на руках не було документів на житло лишилися ні з чим. Зневірені люди прийшли під стіни обласної адміністрації.

Тетяна Гряник показує своє згоріле обійстя.

Тут кухня лєтня була. Отам був коровник. Отут був курятник. Зерно в нас хранилося. І дробілка там була. Усе це згоріло. Лєтній душ, теалет, все було обустроєно так як положено.

Та на початку вересня пожежа винищила все, від будинку лишилися лише стіни.

Тетяна Гряник погорілець, с. Гороб'ївка:

І я ось тільки недавно ремонт зробила. Тут покрасила, побілила, на зиму готовилася. Он обої клеїла. Нема нічого. Все, все згоріло, все!

Разом з чоловіком Тетяна Гряник тепер в сусідньому селі знімають хатинку.

Родина Наталі Мостової третій місяць живе на згарищі. Бо мають доглядати за худобою.

Ночують у сараї, що вцілів.

Це єдине, шо в мене сохранилося під час пожежі. Пожежники врятували тільки сарай, там, де я худобі готувала їсти.

Люди чекали на компенсації від держави. Обіцяних трьохсот тисяч мало б вистачити, щоб придбати нове житло. Гроші, хоч і з запізненням, зі столиці прийшли. Та з 26 родин погорільців кошти отримали лише 11. Ані Гряникам, ані Мостовим грошей не дісталося. Із плакатами зі старих шпалер люди приїхали під стіни обладміністрації. Наталія Мостова розповідає - будинок був оформлений на батька, він помер в лікарні після пожежі, тож чиновники вирішили: компенсацію виплачувати нікому.

Наталія Мостова, погорілець, с. Гороб'ївка:

Коли я обратилася в райдержадміністрацію і чому мені не виділена компенсація, мені коротко і ясно сказали: батько не написав заяви, немає кому компенсацію начисляти, тому повертаються кошти на Київ як невостребовані.

Тетяні Гряник теж відмовили через неоформлену спадщину:

Тетяна Гряник, погорілець, с. Гороб'ївка:

Тому що у нас не було документів. Нє, вони у нас єсть, тільки не оформлені на чоловіка. Батько вмер, а він спадщину не оформив. Просто була неоформлена спадщина. Ми ж не думали, що ми згоримо.

Чиновники, що вийшли до погорільців, кажуть, у всіх, хто не отримав грошей, немає документів на будинки. І єдиний вихід, якщо область дасть ці кошти з власних ресурсів.

Тетяна Єгорова-Луценко, заступник голови Харківської облдержадміністрації:

Була ініціатива з приводу звернення до Харківської області ради та виділення коштів матеріальна допомога для цих людей у розмірі 2-3 млн грн, щоб вони приблизно отримали таку ж суму, яку отримували ті, що мали правоустановлюючі документи.

Депутати новообраної облради зберуться на першу сесію наступної п'ятниці. Та чи дійде діло до питання гороб'ївців - самі чиновники не певні. Тоді доведеться чекати ще.

Тетяна Гряник, погорілець, с. Гороб'ївка: