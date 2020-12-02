Во Львове "отменили" Новый год [ Редактировать ]
В среду, 2 декабря, стало известно, что во Львове отменили все мероприятия на Новый год и Рождество. Взамен будут проводится различные мелкие мероприятия. Об этом сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.
Он также призвал всех организаций последовать примеру и подумать о карантинных мерах, которые должны будут соблюдаться.
"Город откажется от проведения масштабных событий, как это было раньше, и призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. Зато главный акцент будет на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Речь идет об установлении рождественской шопки, Дидуха, и тому подобное", - сказал Москаленко.
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