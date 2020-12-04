Компания Samsung подала заявку для получение патента на свое новое устройство - беспроводное зарядное кольцо.

В гаджет вмонтирован магнитный диск, способный передвигаться, согласно положению руки. Электричество появляется в кольце во время носки. Кроме того, девайс пользуется и энергией тела.

Фото: Gizmochina

Отмечается, что смартфоны можно заряжать кольцом только в экстренном режиме. Зарядка - еще один интересный аспект этого патента, поскольку пользователю не надо подключать устройство через порт USB. В случае высокого спроса на зарядное кольцо, Samsung всерьез задумается о реализации проекта.

Фото: Gizmochina

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Кроме того, представлена универсальная беспроводная зарядка Qi для смартфона Real-EL WL-740. Гаджет позволяет забыть о проводах и поможет быстро подзарядить смартфоны и носимые гаджеты.

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