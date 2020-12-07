Медичні відходи з Києва та інших міст спричинили скандал на Сумщині

Медичні відходи з Києва та інших міст спричинили скандал на Сумщині. Населений пункт Старе Село перетворився на сортувальний центр потенційно небезпечних метаріалів.

Орендарі тутешніх складів звозили на них використані маски, захисні костюми, шприци, тести, а сортувати весь цей непотріб найняли місцевих жителів. Ті й розповіли, що саме сортують. Кажуть, що серед сміття трапляються навіть люмінесцентні лампи з вмістом ртуті. Їх перемелюють у звичайній бетономішалці. Як з'ясувалося, утилізаційний центр на складах облаштувала фірма «Сумиполімербуд».

Дізнавшись про те, що робиться на складах, їхні власники розірвали з угоди з орендарями та дали їм 3 тижні прибрати сміття. Утім, до поліції чи екологів не звернулися. Аж доки місцеві жителі не здійняли скандал. Жоден із телефонів, які вказані в реєстрі підприємств, не відповідає. Тепер підприємливих утилізаторів шукатиме поліція.

- Ви не переживаєте, що ви своїх односельців травите, що вам привозять медичні відходи, які можуть бути інфікованими. Ви не переживаєте за своїх односельців? -Ні, ви ж бачите тут є трохи сміття. Вбираємо, кожен день вбираємо.

Сергій Єременко, староста Старого Села:

Я тоже бачив ці баюли, які стоять. Перед тим як захворів. Повідомив голові. Голова повідомив відповідним органам.

Володимир Кузьменко, представник пресслужби Нацполіції в Сумській області: