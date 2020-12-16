У Мінфіні фіксують заявки підприємців на отримання допомоги від держави [ Редактировать ]
Між тим, у Мінфіні уже понад 133 тисячі заявок від підприємців на отримання допомоги від держави. Йдеться про 8 тисяч гривень, які пообіцяла влада усім, чий бізнес постраждав через карантин. Більшість звернень надійшла через систему "Дія", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Через надмірну навантаженість застосунок може працювати з перебоями. Залишити заяву на допомогу можна до 31 грудня включно.
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