Між тим, у Мінфіні уже понад 133 тисячі заявок від підприємців на отримання допомоги від держави

Між тим, у Мінфіні уже понад 133 тисячі заявок від підприємців на отримання допомоги від держави. Йдеться про 8 тисяч гривень, які пообіцяла влада усім, чий бізнес постраждав через карантин. Більшість звернень надійшла через систему "Дія", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Через надмірну навантаженість застосунок може працювати з перебоями. Залишити заяву на допомогу можна до 31 грудня включно.