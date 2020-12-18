Дієго Марадону не кремують допоки не проведуть тест на батьківство [ Редактировать ]
В Аргентині суд заборонив піддавати кремації тіло Дієго Марадони. Спершу необхідно провести тест на батьківство - за заявою 25 річної Магали Гіл, котра вважає себе дочкою легендарного футболіста, який помер наприкінці листопада.
В офіційному шлюбі Марадони народилося двоє дітей, згодом він визнав рідними ще шістьох позашлюбних. За деякими даними, на визнання кревності претендують ще п'ятеро людей.
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