Правительство Австралии отправило на полную изоляцию город Сидней, находящийся на востоке страны, из-за возросших случаев коронавируса.

Штаты Виктория и Квинсленд полностью запретили въезд на свою территорию из города, а власти Южной Австралии ввели 14-дневный карантин для прибывших в Сидней и запретили путешественникам покидать пострадавшие пригороды.

Карантин в Сиднее / фото: rnz.co.nz

Отмечается, что Западная Австралия начала закрытие границ и поместила жителей Сиднея и пригорода на жесткую изоляцию вплоть до Рождества. Премьер-министр Южного Уэльса призвала граждан ограничить общественные собрания и массовые мероприятия в городе.

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Кроме того, жителей Австралии будут бесплатно вакцинировать от коронавирусной инфекции. Оксфордский университет проводит финальный, третий этап тестирования обещанной австралийцам вакцины.

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