Многие в преддверие новогодних праздников решаются на быстрое похудение и устраивают "голодные" дни. Врачи раскритиковали такую диету и объяснили, почему в такой практике нет смысла, передает newsyou.info.

Некоторые за пару дней до празднования отказываются от еды, серьезно ограничивая свой рацион. Однако в действительности подобный подход не поможет избавиться от лишнего веса и не сможет предотвратить его набор после трапезы на Новый год.

Чтобы был реальный эффект, ограничивать себя в пище следует в течение более длительного периода времени, резюмировали врачи. Пару дней голодания не несут серьезной угрозы для здоровья, но по факту являются бессмысленными. Таким образом, по мнению специалиста, можно разве что увеличить предвкушение выбора вкусных блюд перед приближающимся праздником.

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