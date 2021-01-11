Новый штамм коронавируса зафиксировали в Мексике [ Редактировать ]
На севере Мексики подтвердили заражение новым штаммом коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании. Его диагностировали у 56-летнего британца, который прибыл в страну из Амстердама.
Как сообщается, британец 29 декабря вылетел из Мехико до мексиканского города Матаморос, где у него и обнаружили новый штамм.
Симптомов заболевания мужчина не имел. Путешественника госпитализировали, в субботу его присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее в США опровергли появление "американского" штамма COVID.
Также в Японии обнаружили новую мутацию COVID-19.
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