На севере Мексики подтвердили заражение новым штаммом коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании. Его диагностировали у 56-летнего британца, который прибыл в страну из Амстердама.

Как сообщается, британец 29 декабря вылетел из Мехико до мексиканского города Матаморос, где у него и обнаружили новый штамм.

Симптомов заболевания мужчина не имел. Путешественника госпитализировали, в субботу его присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в США опровергли появление "американского" штамма COVID.

Также в Японии обнаружили новую мутацию COVID-19.

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