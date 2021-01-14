Старый Новый год: история феноменального праздника [ Редактировать ]
Ежегодно, 14 января, жители Украины и России отмечают праздник под названием Старый Новый год. Его феномен возник из-за перехода от Юлианского календаря ("старого стиля"), созданного императором Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры к Григорианскому календарю ("новому стилю") в XVI столетии. Расхождение между празднованиями прихода Нового года в 20-21 веках составляет 13 дней.
Фото: Wrike
Праздник безусловно стал историческим феноменом из-за смены летоисчисления. В ночь с 13 на 14 января каждый желающий может провести новое празднование прихода очередного года. Таким образом, верующие люди также могут с наслаждением закончить Рождественским пост.
При этом, различия между Юлианским и Григорианским календарем неумолимо увеличиваются с каждой сотней лет. Когда число сотен в год от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года разница между календарями возрастет до 14 суток. В настоящее время, количество людей, воспринимающих Старый Новый год как самостоятельный праздник растет. Такая тенденция диктуется тем, что Старый Новый год не предполагает суеты, свойственной приготовлениям 31 декабря.
Фото: bigmir.net
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