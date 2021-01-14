Схрон с боевыми средствами был устроен еще в 2014 году/ фото: СБУ

Сотрудники СБУ нашли вблизи Северодонецка Луганской области тайник с арсеналом летального оружия.

Во время обыска правоохранители изъяли тротиловые шашки, снаряды различных калибров, гранатометы и несколько тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

Из тайника, оборудованного в лесополосе на выезде из Северодонецка, правоохранители изъяли 13 тротиловых шашек общим весом более 5 килограммов, и 12 артиллерийских снарядов разного калибра. Также выявлено 6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25 и свыше 4000 патронов.

Отмечается, что работники спецслужбы выяснили, что схрон с боевыми средствами был устроен еще в 2014 году. В изъятии и обезвреживании опасных предметов были задействованы силы ГСЧС.

Фото: СБУ

Ранее мы писали, что в центре Киева нашли тайник с боеприпасами и баллоном ртути. Он принадлежал лидеру одной из группировок и если бы произошла утечка ртути, это бы привело к возникновению чрезвычайной ситуации.

Кроме того, В Авдеевке, в заброшенном кинотеатре правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Внутри тайника правоохранители увидели несколько мин, гранат и запалов к ним, а также РПГ.

Читайте также, в Киеве у пенсионерки обнаружили боеприпасы. Женщина предположила, что там их мог оставить ее знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату.

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