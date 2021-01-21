Всемирный банк выделит Украине эквивалент в 2,5 миллиарда гривен на помощь с вакцинами от коронавирусной инфекции. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

По ее словам, таким образом произойдет так называемое "экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине".

Украина получит средства на закупку вакцин от COVID-19. Такую помощь предоставляет Всемирный банк. Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине.

Отмечается, что в настоящее время проводятся переговоры между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. Проект учтет стратегию проведения вакцинации на территории страны.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины проводит переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson по поставкам вакцины от коронавируса. На уровне посольств переговоры с компаниями прошли еще летом 2020 года.

Кроме того, ВОЗ заявила, что в мире пока не было смертей от вакцин от COVID. Однако известны случаи побочных эффектов, среди которых - анафилактический шок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.