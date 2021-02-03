В среду, 3 февраля, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения соглашения об ассоциации с Евросоюзом заявил о том, что подписание соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС отсрочили.

Ранее рассчитывали, что сделку могут подписать 11 февраля.

Насколько я понимаю по информации, которую и наша миссия передает, и то, какие мы слышим оценки от представителей Евросоюза, 11 февраля, к сожалению, мы эту сделку не заключим. На этот раз уже по бюрократическим причинам.

По его словам, в прошлую пятницу, 29 января, состоялся разговор между президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время разговора со стороны представительницы ЕС не было озвучено четких причин отсрочки подписания соглашения "об открытом небе".

Жовква добавил, что сейчас необходимо искать возможности подписания данного соглашения в марте.

Ранее сообщалось, что Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. В последний момент из списка исключили Японию. Также мы писали о том, что Болгария изменила правила въезда в страну.

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