ЕС обвинил Британию в нарушении соглашения о Brexit [ Редактировать ]
Европейский союз обвиняет Великобританию в невыполнении соглашений о Brexit. В частности, в несоблюдении соглашения о контроле за перемещением товаров и людей между Северной Ирландией и другими частями Соединенного Королевства.
Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув направил соответствующее письмо вице-президенту Европейской комиссии Марошу Шефчовичу.
Кроме вопроса Северной Ирландии, он раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа таможенных данных для представителей ЕС.
Ранее сообщалось, что Британия и ЕС не завершили переговоры по Brexit. Великобритания и Евросоюз не смогли выработать соглашение об отношениях после Brexit до истечения срока, который истекал в воскресенье, 20 декабря.
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