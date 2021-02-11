Европейский союз обвиняет Великобританию в невыполнении соглашений о Brexit. В частности, в несоблюдении соглашения о контроле за перемещением товаров и людей между Северной Ирландией и другими частями Соединенного Королевства.

Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув направил соответствующее письмо вице-президенту Европейской комиссии Марошу Шефчовичу.

Кроме вопроса Северной Ирландии, он раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа таможенных данных для представителей ЕС.

Ранее сообщалось, что Британия и ЕС не завершили переговоры по Brexit. Великобритания и Евросоюз не смогли выработать соглашение об отношениях после Brexit до истечения срока, который истекал в воскресенье, 20 декабря.

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