В Украине за минувшие выявили 7 235​ новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Важно, что это количество больше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Стоит отметить, что за сутки летальных случаев - 185, выздоровели - 5 118 человек.

С начала пандемии число заболевших составило 1 364 705 человека, 26 397 человека - умерли, выздоровели - 1 182 036 человек.

За сутки заболели 429 детей и 319 медработников.

Сделано 34 945 ПЦР-тестов, 17 688 ИФА-тестов и 32 410 экспресс-тестов на антиген.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495), Закарпатской (479) областях.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.

Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

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