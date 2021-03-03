Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк заинтриговала поклонников новым снимком. Так, Леся опубликовала новый пост на своей странице в Instagram.

На снимке Леся позирует на фоне большого букета розовых роз.

"Кто угадает, сколько цветов в букете?", - загадочно подписала фото Никитюк.

Фанаты заподозрили, что у Леси появился новый поклонник и, возможно, у звезды даже роман с ним.

"Леся, кто твой избранник?", "Новый парень?", "Леся, расскажи о нем!", "Вау, какая красота", "Леся, замуж выходишь?", - написали в комментариях юзеры соцсети.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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