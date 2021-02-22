Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что эффективность вакцинации от коронавируса достигается ее повсеместностью. При этом он призвал страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов.

Об этом глава ВОЗ заявил на пресс-конференции.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - заявил он.

По его словам, отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности богатым государствам.

Кроме того, ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой COVID-вакцине.

Ранее мы писали, что в ВОЗ раскрыли реальное происхождение COVID. Дасзак сообщил, что данные, полученные им и его коллегами, указывают на то, что коронавирус впервые появился у животных на территории Китая или Юго-Восточной Азии.

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