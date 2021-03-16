У ВООЗ заявили про безпечність вакцини AstraZeneca [ Редактировать ]
Вакцина AstraZeneca не пов'язана з утворенням тромбів - заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан. За її словами, у світі не зафіксували жодного смертельного випадку внаслідок проти COVID-19 вакцинації, зокрема і від сироватки AstraZeneca.
Нагадаю, після випадків ускладнень внаслідок щеплення АстраЗенекою, серед них поява тромбів, використання цієї вакцини призупинили Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія.
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