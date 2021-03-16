Вакцина AstraZeneca не пов'язана з утворенням тромбів - заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан. За її словами, у світі не зафіксували жодного смертельного випадку внаслідок проти COVID-19 вакцинації, зокрема і від сироватки AstraZeneca.

Нагадаю, після випадків ускладнень внаслідок щеплення АстраЗенекою, серед них поява тромбів, використання цієї вакцини призупинили Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія.