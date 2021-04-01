Екологічній активістці Ґреті Тунберг встановили неекологічний пам'ятник [ Редактировать ]
Неекологічний пам'ятник. У мережі критикують бронзову статую Ґрети Тунберг, яку нещодавно встановили на території Вінчестерського університету у Великій Британії.
Користувачів непокоїть висока вартість монумента і доцільність його створення в часи пандемії. Це перший пам'ятник екоактивістці, зроблений у натуральну величину. Скульптура має назву "зроби світ ліпшим".
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