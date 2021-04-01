Перший в Україні. Рік тому у столичному Охматдиті провели неродинну трансплантацію кісткового мозку дворічній дитині.

Як зараз почувається маленький пацієнт? І скільки ще життів можуть врятувати такі операції? Олександр Васильченко - розкаже.

Усміхнений дворічний Назарчик притискається до мами. Світлана розповідає: від самого народження сина бореться за його життя.

Світлана Кромаренко, мама Назарчика:

У нас диагноз имунодефицит, это когда у ребенка нет иммунитета. Для него все инфекции, бактерии, все остальное как бы убийственно может быть. Нужно было ребенку трансплантацию, которую получили здесь, в Украине, на родине. Как бы ребенок идет на поправку, можно сказать здоровый ребеночек.

Це було рівно рік тому. 1 квітня. Тут, у столичному Охматдиті, Назарчику зробили трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. І це стало історичною подією для української медицини. Бо доти такі операції робили лише за кордоном.

Світлана Кромаренко, мама Назарчика:

Как бы ребенок идет на поправку, можно сказать здоровый ребеночек.

І таких успішних історій вже чимало! Цього року лікарі врятувати шість маленьких життів.

Олександр Лисиця, завідувач відділення трансплантації кісткового мозку "Охматдиту":

Ми маємо відпрацьований процес, який забезпечується за кошти держави, всі юридичні моменти відрегульовані, лікарі мають юридичний захист і спокійно собі працюють. Інші клініки які ідуть за Охматдитом, я маю надію, що вони будуть і вже декілька проєктів за допомогою "Охматдиту" вже реалізовуються. Це Львів, Миколаїв, Черкаси.

Такі операції стали можливими після змін у законодавстві 2019 року. Одним із авторів документу була лікарка і народний депутат Оксана Дмитрієва. Це величезний крок уперед, утім роботи ще багато.

Бо за такий короткий термін налагодити трансплантацію в країні вкрай складно. Фахівців вистачає, питання у реєстрі донорів кісткового мозку, дорогих медикаментах і обладнанні.

Оксана Дмитрієва, народний депутат, заступниця голови комітету ВР з питань здоров'я нації:

Трансплантація, це лише один крок, один етап. Пацієнта потім треба вести після трансплантації. Це дуже важливо, бо використавши великі кошти на трансплантацію, органи можуть відторгатися, якщо не приймати якісь ліки правильні, які лікар прописав. Над цим питанням ми теж працюємо.

Працюють фахівці і над розширенням можливостей. Зокрема, аби подібні операції робили й в інших регіональних лікарнях.

Оксана Дмитрієва, народний депутат, заступниця голови комітету ВР з питань здоров'я нації:

З колегами з міністерства їздимо по містах, збираємо всіх лікарів і ми чуємо, хто ще хоче долучитися до трансплантації. Вже 40 центрів доєдналися до пілотного проєкту і до фінансування. Наприклад, трансплантація кісткового мозку, яка закордоном коштує приблизно 200 тисяч, то в нас вона близько півтора мільйона, ви розумієте які кошти? Тобто за одну трансплантацію ми можемо декілька життів врятувати у нас в Україні.

Для України загальна потреба в трансплантації кісткового мозку майже три тисячі операцій на рік. Із них неродинних пересаджень потребують понад 800 дорослих і 150 дітей.