Майже 19,5 тисяч нових заражень ковідом в Україні за минулу добу. Від ускладнень померли 464 людини. Ушпиталили напередодні понад п'ять тисяч недужих.

Найвищі показники захворюваності у Києві, на Харківщині, Львівщині та Хмельниччині. Від початку протиковідної імунізації першу дозу вакцини отримали 334 тисячі українців.