В Україні зафіксували майже 20 тисяч нових заражень коронавірусом [ Редактировать ]
Майже 19,5 тисяч нових заражень ковідом в Україні за минулу добу. Від ускладнень померли 464 людини. Ушпиталили напередодні понад п'ять тисяч недужих.
Найвищі показники захворюваності у Києві, на Харківщині, Львівщині та Хмельниччині. Від початку протиковідної імунізації першу дозу вакцини отримали 334 тисячі українців.
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Найвища статистика заражень на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та у Києві
Найвищі показники поширення коронавірусу на Львівщині, Одещині, Житомирщині та Київщині. За весь час пандемії коронавірус забрав життя 30 тисяч українців. За місяць антиковідної вакцинації в країні щепилося 111 тисяч людей