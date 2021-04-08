Коронавірус за добу забрав життя 464 жителів України [ Редактировать ]
Статистика поширення коронавірусу в Україні знову погіршилася. Майже 19,5 тисяч нових випадків за минулу добу. Від ускладнень померли 464 людини. Ушпиталили напередодні понад п'ять тисяч хворих.
Найвищі показники інфікування у Києві, на Харківщині, Львівщині та Хмельниччині. Від початку протиковідної імунізації першу дозу вакцини отримали більш як 334 тисяч українців.
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