Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на прямой вопрос, сможет ли Украина вступить в Североатлантический альянс, не контролируя часть своей территории. Такой вопрос прозвучал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Только 30 стран НАТО могут принимать это решение, и у России нет никакого права вето в этом вопросе... Это суверенное право любой страны, в том числе Украины, подавать заявку на членство, но это также право 30 государств НАТО решать, когда членство будет предложено. Это очень важный принцип, поскольку Россия пытается восстановить некую форму сферы влияния, когда бы они могли решать, что их соседи могут делать. Это мир, который мы стараемся оставить в прошлом.

НАТО не принимает в свои ряды государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

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На саммите в Бухаресте в апреле 2008 года Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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Напомним, что 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".