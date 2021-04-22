Правоохоронці розуміють, кожен мілілітр дуже важливий

У Києві співробітники служби судової охорони здали кров для дитячої лікарні "Охмадит". Адже у період локдауну і обмеженого пересування столицею не кожен може вільно потрапити до центру служби крові. А такого життєво-необхідного запасу потребують чимало пацієнтів. Детальніше, Марічка Мельник.

По чотириста п'ятдесят мілілітрів кожен. Десять добровольців готуються здавати кров. Перед процедурою всі проходять температурний скринінг і медичне обстеження.

Інна Вільшанівська, лікар-трансфузіолог Центру служби крові НДСЛ "Охмадит":

За сорок вісім годин виключити там: колу пепсі газовані напої, слабоалкогольні напої, алкоголь. В день здачі навіть можна їсти, але є багато обмежень. Не можна: жирне, жарене та молочне.

Працюємо кулачком, кулачок зжали, пальці повністю розжали, пальці п'ять секунд тримати в розжатому стані і так ви працюєте цілу процедуру.

Судові охоронці постійно беруть участь у таких акціях. Серед них як новачки, так і донори зі стажем. Розуміють, кожен мілілітр дуже важливий.

Сергій Миргода, сержант Служби судової охорони підрозділу швидкого реагування:

Щитаю, що це долг каждого із нас і ми должни допомагати дітям які нуждаються в крові.

Сергій Дашеков, сержант Служби судової охорони підрозділу швидкого реагування:

Частенько ходимо здавати кров добровільно для дітей, організовує все служба судової охорони. я думаю що дуже важливо для здоров'я дітей.

Донорство, кажуть лікарі, не тільки шляхетна, а й корисна для здоров'я справа. Втім, добровольців дитячій лікарні бракувало завжди, а під час карантину охочих здати кров істотно поменшало.

Інна Вільшанівська, лікар-трансфузіолог Центру служби крові НДСЛ "Охмадит":

Здавати кров завжди важливо оскільки і досі в усьому світі немає повноцінних замінників компонентів крові на жаль в Україні за статистикою центр громадського здоров'я у нас доволі великий дефіцит в донорах. за даним всесвітньої організації охорони здоров'я треба 33 донора на тисячу населення. У нас ці дані на жаль у два з половиною раза менше тобто навіть норми.

Щоб уникнути зараження вірусом усю донорську кров ретельно перевіряють. А як бонус донори отримують на роботі вихідний чи за бажання - додатковий день до відпустки.