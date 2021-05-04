Гейтс четверта найбагатша людина на планеті

Засновник Microsoft Білл Гейтс розлучається із дружиною після 27 років шлюбу. Подружжя, яке виховало трьох дітей, заявило, що більше не може "зростати разом".

За даними Форбс, Гейтс четверта найбагатша людина на планеті. Його статки оцінюють в понад 100 мільярдів доларів.