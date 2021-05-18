В Україні за добу зафіксували більше чотирьох тисяч інфікувань COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу понад чотири тисячі нових ковідних інфікувань. Шпиталізували тисячу хворих, вилікувалися понад 17 тисяч, померли 285 людей. Найвища статистика заражень - на Донеччині, Рівненщині і в Києві.
На сьогодні однією дозою протиковідної вакцини щепили майже 950 тисяч українців, двома - 27 тисяч.
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