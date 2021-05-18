Найвища статистика заражень - на Донеччині, Рівненщині і в Києві

В Україні за минулу добу понад чотири тисячі нових ковідних інфікувань. Шпиталізували тисячу хворих, вилікувалися понад 17 тисяч, померли 285 людей. Найвища статистика заражень - на Донеччині, Рівненщині і в Києві.

На сьогодні однією дозою протиковідної вакцини щепили майже 950 тисяч українців, двома - 27 тисяч.