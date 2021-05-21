В Україні за добу від коронавірусу одужали 16 тисяч людей [ Редактировать ]
5165 інфікувань Ковідом за добу виявили в Україні. Ушпиталили майже дві тисячі хворих, одужало понад 16 тисяч. Померли від ускладнень 203 людини.
Найвищі показники захворюваності у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Київській областях.
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Ушпиталили майже дві тисячі хворих, одужало понад 16 тисяч. Померли від ускладнень 203 людини
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