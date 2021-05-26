Джо Байден відмовився від санкцій проти "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Байден не блокуватиме "Північний потік-2", бо це контрпродуктивно. Президент США пояснив своє рішення відмовитися від санкції до ключової компанії-учасниці будівництва російського газогону тим, що трубопровід уже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.
Американський лідер зазначив, що виступав проти цього проєкту від самого його заснування. Газогін завершений уже на 95%. "Північний потік-2" пролягає в обхід України і його запуск позбавить її доходу від транзиту газу та створить нові ризики у контексті російської агресії.
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